Non emettono scontrino, multati commercianti a San Vito lo Capo

Nei giorni scorsi i finanzieri del Comando Provinciale di Trapani hanno eseguito numerosi controlli nel comune di San Vito Lo Capo, meta di un notevole afflusso turistico in questo periodo, con l’obiettivo di contrastare il lavoro nero e il sommerso d’azienda da parte di alcuni esercenti attività economiche.

I controlli, svolti principalmente nelle ore mattutine e serali, hanno riguardato il possesso delle licenze per l’esercizio dell’attività, delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, la regolare posizione lavorativa del personale e l’emissione degli scontrini fiscali.

Sanzionati 24 commercianti per omessa emissione dello scontrino. Scoperti anche 4 esercizi completamente abusivi.

L’operazione ha portato alla sanzione di 24 esercenti per omessa emissione dello scontrino fiscale ai clienti, una pratica illecita che consente di nascondere parte degli incassi al fisco. Inoltre, sono stati sanzionati altri 4 commercianti: uno per mancanza della licenza per l’esercizio dell’attività, due per il mancato possesso dell’autorizzazione alla somministrazione di cibi e bevande, e un altro per la vendita di alcolici in assenza di licenza. Si tratta dunque di attività completamente abusive, esercitate in totale spregio delle norme vigenti.

Scoperti 8 lavoratori in nero. Segnalazione all’INPS e all’Ispettorato del Lavoro.

Non solo. Nel corso dei controlli sono stati individuati ben 8 lavoratori impiegati irregolarmente, senza alcun contratto né copertura previdenziale e assicurativa. Per le imprese coinvolte sono scattate le sanzioni previste per l’impiego di personale in nero, con segnalazione all’INPS e all’Ispettorato del Lavoro per il recupero dei contributi non versati. Si tratta di un fenomeno che danneggia i diritti dei lavoratori, falsa la concorrenza tra le imprese e priva lo Stato di importanti entrate.

L’operazione rientra nell’impegno della Guardia di Finanza per contrastare l’evasione fiscale e tutelare gli imprenditori onesti che rispettano le regole e pagano le tasse, contro la concorrenza sleale di chi evade il fisco e sfrutta il lavoro nero. I controlli delle Fiamme Gialle proseguiranno anche nelle prossime settimane in altri settori economici. L’obiettivo è tutelare i diritti dei lavoratori e contrastare chi trae vantaggio dal mancato rispetto delle norme, a discapito della collettività.