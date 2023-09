Malore improvviso: stroncato 47enne mentre è fuori casa

Tragedia in Sicilia, dove un uomo di 47 anni è stato trovato morto all’interno di un cortile nel centro storico del suo paese. La vittima, un disoccupato del posto, sarebbe stata stroncata da un malore fulminante mentre si trovava fuori dalla propria abitazione.

La vicenda si è consumata a Favara, in provincia di Agrigento. A fare la drammatica scoperta sono stati alcuni passanti che, notando il corpo esanime dell’uomo riverso a terra, hanno immediatamente lanciato l’allarme. In pochi minuti sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Favara che, dopo un primo esame esterno della salma, hanno escluso l’ipotesi di una morte violenta.

Sul cadavere del 47enne, infatti, non sarebbero stati riscontrati segni riconducibili né a ferite di arma da fuoco, né a percosse o strangolamento. L’ipotesi più accreditata, al momento, è che l’uomo sia stato colpito da un infarto o un aneurisma che non gli ha lasciato scampo. Per chiarire con esattezza le cause del decesso, la salma è stata trasferita presso l’obitorio del cimitero di Favara.