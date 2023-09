Drammatico incidente a Palermo, due giovani feriti, uno in pericolo di vita

Un grave incidente stradale è avvenuto a Palermo, all’incrocio tra via Villagrazia e via San Filippo. Lo scontro è avvenuto intorno all’1.30 tra una Mini Cooper guidata da un 24enne risultato positivo all’alcol test e uno scooter Honda Sh 350 con a bordo due ragazzi di 16 e 19 anni.

Ad avere la peggio è stato il 19enne Vittorio S., ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva del Policlinico a causa di un’emorragia cerebrale. Il giovane, che viaggiava senza casco, è in pericolo di vita. Ferito anche l’amico 16enne Antonino C., trasportato all’ospedale Civico.

Secondo una prima ricostruzione, la Mini Cooper guidata dal 24enne, in evidente stato di alterazione alcolica come confermato dall’alcoltest, avrebbe impattato violentemente contro lo scooter proveniente dal senso opposto. L’urto è stato tale da sbalzare i due giovani dalla sella, facendoli rovinare sull’asfalto.

Immediati i soccorsi da parte del 118, che ha trasportato i feriti nei nosocomi cittadini. Il conducente della Mini Cooper è stato sottoposto ai test per verificare il tasso alcolemico e denunciato per lesioni stradali gravi, con l’aggravante di aver provocato l’incidente in stato di ebbrezza.

La polizia municipale ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità. Sono in corso verifiche anche sul 19enne che guidava lo scooter, per appurare se fosse in possesso di patente valida.

L’incidente è l’ennesimo caso di grave impatto stradale nel capoluogo siciliano, spesso causato da alta velocità o guida in stato di ebbrezza. Le forze dell’ordine invitano alla massima prudenza e al rispetto del codice della strada, per evitare ulteriori tragedie. La notizia dell’incidente sta destando sgomento in città, in attesa di aggiornamenti sulle condizioni del giovane ricoverato in fin di vita.