Arresti a Partinico per furto aggravato in supermercato

Partinico – I Carabinieri della compagnia di Partinico hanno arrestato due uomini, di 31 e 20 anni, con l’accusa di furto aggravato ai danni di un supermercato della zona.

Secondo quanto ricostruito, i militari avevano ricevuto la segnalazione di alcuni cittadini riguardo un’auto sospetta nei pressi dell’esercizio commerciale. Giunti sul posto, hanno fermato il mezzo con a bordo i due soggetti, trovandoli in possesso di merce rubata per un valore di 500 euro.

Gli arresti sono scattati quando è stato appurato che la refurtiva era stata sottratta al supermercato eludendo i controlli alle casse. La merce trafugata è stata prontamente recuperata e restituita al direttore del punto vendita.

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto disponendo l’obbligo di dimora nel comune di residenza solo per il 31enne, mentre il 20enne è stato rimesso in libertà.

L’operazione rientra nell’attività di controllo del territorio dei Carabinieri per contrastare furti e rapine nella zona di Partinico, confermando l’impegno nella prevenzione e repressione di tali reati.