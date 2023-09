La Dea Bendata bacia la Sicilia: colpo grosso nel Palermitano al Lotto

La fortuna ha baciato la Sicilia nell’ultimo concorso del Lotto e del 10eLotto. Come riporta l’agenzia specializzata Agipronews, nell’estrazione di sabato 2 settembre sono state centrate diverse vincite in tutta l’isola.

Maxi vincita a Carini con il Lotto

A Carini, in provincia di Palermo, un fortunato giocatore ha centrato sulla ruota di Palermo la combinazione 2-9-87, portando a casa una vincita da 23.760,87 euro. Un’altra maxi vincita è stata realizzata a Catania, dove con il terno 2-9-13 sulla ruota di Palermo sono stati vinti 22.500 euro. Sempre nel capoluogo etneo, con una giocata di soli 3,50 euro è stata indovinata la combinazione 5-18-53 sulla ruota di Cagliari, che ha fruttato al vincitore 15.750 euro.

Il concorso del Lotto di sabato ha distribuito in tutta Italia 7,2 milioni di euro, arrivando a un totale di 787 milioni assegnati da inizio anno. La Sicilia si conferma così ancora una volta protagonista con le sue vincite milionarie.

La Sicilia si conferma regione fortunata

Ma non è finita qui. Anche il 10eLotto premia l’isola con due maxi-vincite nell’ultimo concorso di venerdì 1 e sabato 2 settembre. Nell’estrazione di venerdì a Catania sono stati vinti 20mila euro grazie a un ‘9’ in un’estrazione abbinata a quella del Lotto. Sabato, invece, a Santo Stefano Quisquina, sempre in provincia di Agrigento, sono stati vinti 30mila euro con un ‘8 Oro’ in un’estrazione frequente.

Il concorso del 10eLotto di sabato 2 settembre ha distribuito in tutta Italia 12 milioni di euro, arrivando a un totale di 2,5 miliardi assegnati da inizio anno. La Sicilia si conferma una delle regioni più fortunate d’Italia per quanto riguarda i giochi a premio.