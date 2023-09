In Sicilia piovono milioni col Gratta e Vinci: due fortunati vincono 2 milioni ciascuno

La dea bendata bacia la Sicilia e regala ben 4 milioni di euro grazie al Gratta e Vinci. Nell’isola, infatti, sono state realizzate due vincite milionarie in pochi giorni: a Melilli, in provincia di Siracusa, 2 milioni con il biglietto “New Turista per Sempre” e a Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento, altri 2 milioni con il Gratta e Vinci “Super Numerissimi”.

A Melilli un giocatore si è aggiudicato ben 1.936.849 euro, ovvero un vitalizio con queste cifre: 300.000 euro subito, 100.000 euro di bonus finale e 6.000 euro al mese per 20 anni. Si tratta di una formula particolare del biglietto “New Turista per Sempre”, che costa solo 5 euro.

Bisogna trovare due volte la scritta “Turista per sempre” per sbancare con questa mega vincita a rate nell’arco di due decenni. Un colpo di fortuna pazzesco per il vincitore di Melilli, che si è portato a casa una cifra che gli consentirà di vivere benissimo per tutta la vita.

Ma in Sicilia c’è gloria anche per Cattolica Eraclea, paesino di 3200 abitanti in provincia di Agrigento, dove un altro giocatore con il Gratta e Vinci “Super Numerissimi” ha centrato il premio massimo da 2 milioni di euro tondi tondi.

In totale fanno 4 milioni di euro in pochi giorni grazie alla lotteria istantanea più amata dagli italiani. I due nuovi milionari siciliani ora potranno togliersi tanti sfizi e non avere più pensieri per il futuro.

Sono vincite che cambiano la vita, soprattutto quella con formula vitalizio a Melilli, che regala una ricchezza costante nel tempo con 300.000 euro subito e poi 6.000 euro al mese per 20 anni. Una grande iniezione di benessere per chi ha avuto la fortuna di acquistare il biglietto vincente.

Il Gratta e Vinci continua a realizzare sogni e a far esultare i giocatori. Ora in tanti sperano di essere i prossimi fortunati, per questo sarà corsa all’acquisto dei tagliandi in Sicilia e non solo. Del resto, si sa, la dea bendata bacia sempre dove meno te lo aspetti.