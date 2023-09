La danza New Step by Step a San Cipirello, saggio in piazza il 6 settembre

Mercoledì 6 settembre alle ore 21:00 in via Roma a San Cipirello, si terrà il 15° saggio della scuola di danza “New Step by step” di Angela Pernice e Giovanni Cassarà. Sul palcoscenico gli allievi della scuola di danza si esibiranno in numerose coreografie e daranno prova del loro talento, della preparazione tecnica e dei risultati raggiunti, dopo un anno di allenamenti e lavoro.

L’impegno costante di docenti e allievi si trasformerà in uno spettacolo di grande effetto in piazza, tra luci e suoni. La serata, che sarà presentata dalla giornalista Anna Cane, avrà la direzione artistica della maestra Angela Pernice e la direzione tecnica di Giovanni Cassarà. La ricercatezza dei costumi, la creatività nei balletti, la capacità interpretativa degli allievi faranno della serata un evento unico e imperdibile. Ingresso gratuito.

“Si ringraziano per la collaborazione – dicono gli organizzatori – il Comune di San Cipirello, Lukry Fashion, La Compagnia del pulito, Arte Jato, Pangù junior, Tenuta Principe Mirto, Le bolle di Giù Giù, Elettrica Jato, ditta La Milia Vincenzo, Coffee & Chocc, Orso Bianco, Mayoral, Gancy’s bar, Caffè Roma, Gianni & Pinotto, l’intermediario assicurativo Vincenzo Randazzo, Il Paradiso del pulito, Spedi Express”.

.