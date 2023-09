Allerta meteo a Palermo e provincia: piogge e venti forti in arrivo

Avviso di condizioni meteorologiche avverse in provincia di Palermo e Messina. Per domani sono attese piogge e venti forti.

Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani a Palermo. Sulla base delle previsioni disponibili, sono previste piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-orientali della Sicilia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati sul versante tirrenico centro-orientale, e generalmente deboli sulle restanti zone.

Inoltre, si prevedono venti forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca specie sui settori ionici e rinforzi fino a burrasca forte sui rilievi.

Le regioni coinvolte hanno l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, per garantire la sicurezza dei cittadini e delle infrastrutture pubbliche.

L’allerta meteo rimarrà in vigore per tutta la giornata di domani 5 settembre.

