Tragedia in Sicilia, 25enne muore d’infarto mentre cammina per strada

Tragedia in Sicilia dove un ragazzo di soli 25 anni è deceduto improvvisamente mentre camminava per strada.

Il dramma in pieno giorno nel centro di Licata

Il dramma si è consumato a Licata, in provincia di Agrigento, in via Gela, nel cuore della città. Stando alle prime ricostruzioni, il giovane licatese stava transitando a piedi lungo la via quando, all’improvviso, si è accasciato al suolo sotto gli occhi attoniti di alcuni passanti.

Subito è scattato l’allarme e l’intervento dei sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto dopo la segnalazione. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, per il 25enne non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore aveva già cessato di battere. Inutile la corsa disperata in ospedale, dove i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo.

Le cause del malore che ha stroncato la vita del giovane sono ancora da accertare. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Licata, che hanno effettuato i rilievi del caso e ascoltato i testimoni presenti al momento del dramma.