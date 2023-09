Donna di 42 anni si getta dal balcone di un B&B e muore

Una donna di 42 anni, ospite di un bed and breakfast nel centro di Catania, si è tolta la vita gettandosi dal balcone della struttura ricettiva. L’allarme è scattato intorno alle 2 di notte quando alcuni passanti hanno udito il tonfo sordo del corpo della donna che cadeva al suolo da un’altezza di diversi metri. Immediato l’intervento dei soccorsi e dei carabinieri, ma per la 42enne catanese non c’è stato nulla da fare.

Gli investigatori, dopo i primi rilievi, non sembrano avere dubbi sulla natura volontaria del gesto. Un suicidio, dunque, le cui cause restano ancora tutte da chiarire. Non sono ancora noti infatti i motivi per i quali la donna, ospite del B&B, abbia deciso di togliersi la vita proprio lì, in quella struttura.

La salma è stata restituita ai familiari su disposizione dell’autorità giudiziaria. Sconcerto e dolore tra i conoscenti per un gesto incomprensibile che ha stroncato la vita di una donna di soli 42 anni.