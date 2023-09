Sposa fugge dal pranzo di nozze e lascia il marito: “Ha fatto una cosa orribile”

Un matrimonio può trasformarsi in un incubo nel giro di pochi istanti, come dimostra la storia di una sposa americana 27enne che è letteralmente scappata via dalle sue stesse nozze. Il motivo? Uno scherzo crudele fattole dal neo marito, che le ha spiaccicato la torta nuziale in faccia di fronte a tutti gli invitati.

La donna ha raccontato la sua terrificante esperienza su Reddit, suscitando indignazione sul web. La giovane ha spiegato che lei e il fidanzato avevano pianificato il matrimonio in ogni minimo dettaglio. Mai si sarebbe aspettata che il futuro sposo rovinasse tutto in questo modo. Lui era ossessionato dagli scherzi di torta in faccia e aveva guardato molti video al riguardo, nonostante lei glielo avesse sempre sconsigliato. Inoltre sapeva bene quanto per lei quel gesto sarebbe stato traumatico, visto che la madre glielo aveva fatto a 17 anni, segnandola profondamente.

Eppure, nonostante le raccomandazioni, l’uomo non ha resistito. Mentre lei era truccata e pettinata in modo impeccabile con il suo splendido abito, lui ha afferrato un pezzo di torta nuziale e glielo ha spiaccicato sul viso davanti a tutti, scoppiando a ridere. La donna è rimasta sconvolta ed umiliata. Ha raccontato di come quell’episodio l’abbia segnata a 17 anni, con gli amici che la prendevano in giro per mesi. Il fatto che il marito glielo abbia rifatto nel giorno più importante, sapendo quanto tenesse che tutto fosse perfetto, è stato imperdonabile per lei.

Così, senza pensarci due volte, è fuggita via dal matrimonio. È tornata a casa, ha preso le sue cose ed è andata da un amico, ignorando le chiamate di familiari e parenti del marito che le dicevano di perdonarlo, liquidandolo come uno scherzo. Sul web in tantissimi hanno appoggiato la sua reazione, dicendo che ha fatto bene a lasciare un uomo che non la rispetta, mostrando la sua vera natura proprio nel giorno delle nozze. Un comportamento ritenuto del tutto inaccettabile dagli utenti, che hanno invitato la donna a non tornare sui suoi passi.