Meteo Sicilia, c’è Bacco: nuova fiammata africana in arrivo

Dal weekend è in arrivo sulla Sicilia una nuova ondata di caldo africano portata dall’anticiclone Bacco. Le temperature sono destinate a salire sensibilmente sopra le medie stagionali, con picchi che potranno raggiungere i 35°C nelle zone interne dell’isola.

Temperature record in vista

Secondo le ultime previsioni meteo, l’anticiclone sub-tropicale Bacco conquisterà tutta l’Italia a partire da sabato 2 settembre, regalando giornate di bel tempo e cielo sereno su gran parte del territorio siciliano. Dopo un venerdì 1 settembre ancora caratterizzato da residue note instabili, con possibili isolate precipitazioni, da sabato l’alta pressione di matrice africana diventerà via via più invadente.

Anticiclone africano sull’Italia

Sole e caldo in aumento interesseranno tutta la Sicilia per il weekend del 2-4 settembre. Le temperature subiranno una netta impennata, con massime comprese tra 30 e 32°C nelle principali città come Palermo, Catania, Messina e Siracusa. Picchi di 35-36°C potranno essere raggiunti nelle zone interne dell’isola, in particolare nel palermitano, nell’ennese e nel nisseno. Farà caldo anche di notte, con minime intorno ai 22-23°C.

Fiammata intensa ma breve

La fiammata africana non sarà tuttavia intensa come quelle di luglio e agosto, quando sulla Sicilia si sono registrate temperature record di oltre 45°C. Settembre è un mese con giornate più corte e il calore del sole avrà meno tempo per intensificarsi. Inoltre è previsto l’arrivo di una goccia fredda dal Nord Europa che lambirà la penisola italiana, attivando venti freschi che mitigheranno leggermente l’ondata di calore.

La tendenza per la prossima settimana

Non sono previste precipitazioni, fatta eccezione per brevi e isolati acquazzoni pomeridiani possibili sui rilievi montuosi. I venti soffieranno deboli, con locali rinforzi da Nord-Est sulle coste ioniche. Mari generalmente poco mossi. L’ondata di calore potrebbe durare fino ai primi giorni della prossima settimana, quando la goccia fredda potrebbe portare instabilità con temporali soprattutto nelle zone interne e montuose della Sicilia. Si tratta comunque di una tendenza ancora incerta che necessiterà di ulteriori conferme.