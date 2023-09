Incidente auto-camion sulla SS113 a Ficarazzi, traffico bloccato e un ferito

Violento impatto tra un’auto e un camion questa mattina intorno alle 5:30 sulla strada statale 113 tra Ficarazzi e Bagheria, proprio sul ponte vicino al cimitero di Ficarazzi. Un incidente che ha paralizzato il traffico e causato il ferimento di una persona.

Secondo le prime ricostruzioni, una vettura si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante che procedeva nella direzione opposta, per cause ancora da accertare. L’impatto è stato violentissimo, con entrambi i mezzi che hanno riportato ingenti danni.

Immediato l’intervento dei soccorsi: oltre alle forze dell’ordine, giunte sul posto per effettuare i rilievi del caso, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno preso in cura il ferito, il conducente dell’auto. Le sue condizioni sarebbero gravi.

A causa dei detriti che hanno invaso la carreggiata e per consentire le operazioni in sicurezza, il tratto di statale 113 è stato chiuso in entrambe le direzioni, con il traffico completamente bloccato. Si sono formate lunghe code, con disagi notevoli per gli automobilisti in transito.

La polizia sta lavorando per gestire la viabilità e cercare di ridurre i disservizi, ma la situazione dovrebbe tornare alla normalità solo dopo la rimozione dei mezzi incidentati e la bonifica del fondo stradale.

“Traffico momentaneamente bloccato per incidente, in entrambe le direzioni, sulla strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, al km 249,500, all’altezza di Ficarazzi (Palermo) – dice l’Anas -. Nel sinistro, che ha coinvolto un autocarro e una autovettura, si registra un ferito. Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile”.