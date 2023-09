Grave incidente stradale a Misilmeri, traffico in tilt sulla Palermo-Agrigento

Un violento incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle ore 8:30 sulla strada statale 121 Palermo-Agrigento, all’altezza di Misilmeri. Secondo una prima ricostruzione, lo scontro ha coinvolto due mezzi pesanti che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono violentemente scontrati.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 con diverse ambulanze, che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti, in tutto due, di cui uno in gravi condizioni. I rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati effettuati dalla Polizia Stradale.

Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, provocando lunghe code e disagi alla circolazione sulla SS121, con traffico completamente bloccato in entrambe le direzioni. Si sono formate code di alcuni chilometri in ambo i sensi di marcia.

L’incidente è avvenuto a poca distanza dal centro abitato di Misilmeri, lungo un tratto di strada statale piuttosto trafficato e già in passato teatro di gravi incidenti. Proprio per la sua pericolosità, il tratto della Palermo-Agrigento è stato più volte al centro di polemiche per la scarsa sicurezza e per la mancanza di adeguati interventi di messa in sicurezza. Quello di stamattina è solo l’ultimo di una serie di gravi incidenti che si sono verificati nelle ultime settimane sulle strade del Palermitano.