Una ragazza di 14 anni è caduta dal balcone: gravissima in ospedale

Momenti di terrore dopo che una ragazza di appena 14 anni è precipitata dal balcone della propria abitazione. Secondo una prima ricostruzione, la giovane si trovava sul balcone quando, per cause ancora da accertare, è improvvisamente caduta nel vuoto da un’altezza di circa 10 metri.

La tragedia a Marina di Ragusa, in una casa sita al terzo piano di un palazzo in via Ottaviano, nei pressi di Punta di Mola. Ad assistere alla terribile scena alcuni passanti che, sentito il tonfo sull’asfalto, hanno immediatamente lanciato l’allarme chiamando i soccorsi. In pochi minuti sul posto sono giunte un’ambulanza del 118 e una volante della Polizia di Stato, che ha subito delimitato l’area per permettere i soccorsi.

Le condizioni della 14enne sono apparse fin da subito gravissime: i sanitari, dopo averle prestato le prime cure, hanno disposto il trasferimento d’urgenza presso il trauma center dell’ospedale Cannizzaro di Catania tramite elisoccorso, decollato dall’eliporto di Comiso. La sua prognosi resta riservata, i medici stanno facendo il possibile per salvarle la vita.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.