Sciagura ferroviaria a Torino uccide 5 operai: morto il siciliano Giuseppe Saverio Lombardo

Tragedia sul lavoro nella notte a Brandizzo, in provincia di Torino. Cinque operai sono morti, investiti da un treno passeggeri vuoto in transito sulla linea Torino-Milano. Le vittime stavano effettuando lavori di manutenzione sui binari per conto della ditta Sigifer Srl quando, intorno a mezzanotte, sono stati travolti dal convoglio che viaggiava a circa 160 km/h.

Per i cinque operai, tutti piemontesi, non c’è stato nulla da fare. Si chiamavano Kevin Lagana, 22 anni, il più giovane, Michael Zanera di 34 anni, Giuseppe Sorvillo, 43 anni, nato a Capua ma residente a Brandizzo, Giuseppe Saverio Lombardo, originario di Marsala, in Sicilia, ma domiciliato a Vercelli e Giuseppe Aversa, 49 anni, di Chivasso.

Gli altri due colleghi che li affiancavano, seppur sotto shock, sono rimasti miracolosamente illesi. Anche il macchinista è stato ricoverato in ospedale per lo choc dopo aver investito il gruppo di lavoratori.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Sembra però che il passaggio del treno non fosse stato adeguatamente segnalato, nonostante il regolare svolgimento di lavori di manutenzione in quel tratto. Gli inquirenti dovranno stabilire perché il convoglio abbia potuto transitare a quell’ora e a quella velocità.

Tutti e cinque gli operai deceduti erano dipendenti della Sigifer Srl, società con sede a Borgo Vercelli specializzata in lavori di armamento ferroviario. Un’azienda solida nel settore, fondata nel 1993, che sta collaborando con gli investigatori per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La circolazione ferroviaria è stata immediatamente sospesa per consentire i soccorsi e poi è ripresa a rilento. I rilievi sono stati effettuati dalla Polfer per stabilire eventuali responsabilità. Si tratta del più grave incidente sul lavoro degli ultimi dieci anni in Piemonte. Una tragedia immane per le famiglie degli operai morti sul lavoro, ennesime vittime di un settore, quello ferroviario, ad altissimo rischio.