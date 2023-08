Centrata quaterna da 249.500 euro nel Palermitano, nuova maxi vincita in Sicilia

Incredibile vincita alla lotteria a Isola delle Femmine dove un giocatore centra una quaterna da 249.500 euro. Il clamoroso colpo di fortuna a Isola delle Femmine, in provincia di Palermo, dove un fortunatissimo giocatore ha centrato una quaterna al Lotto del valore di 249.500 euro sulla ruota di Palermo.

Maxi vincita con una giocata da 6 euro

I numeri vincenti, 7-9-36-46, che gli hanno permesso di portare a casa questa incredibile somma, sono stati giocati con una schedina da soli 6 euro. Si tratta dell’ottava vincita più alta del 2023, come riporta l’agenzia specializzata Agimeg. Un evento eccezionale per il piccolo centro di 7mila abitanti in provincia del capoluogo siciliano, abituato più alla tranquilla routine quotidiana che a colpi di fortuna straordinari come questo.

Altra maxi vincita nello stesso comune

Ma non è finita qui. Sempre ad Isola delle Femmine e con gli stessi numeri fortunati è stata realizzata un’altra quaterna del valore di 24.900 euro, questa volta giocando solo 4 euro su Tutte le Ruote. Un doppio colpo di scena che ha lasciato gli abitanti di Isola delle Femmine a bocca aperta.

Anno d’oro per la Sicilia al Lotto

Si conferma un 2023 fortunatissimo per la Sicilia al gioco del Lotto. La vincita più ricca di quest’anno finora è arrivata il 27 giugno scorso a Marineo, centrando una quaterna record da 513.750 euro. Numeri da capogiro, che testimoniano come l’Isola sia una delle zone più fortunate d’Italia per le lotterie. Nei giorni scorsi una corposa vincita a Monreale da oltre 124mila euro.

Premi anche al 10eLotto

Ma non è tutto. La dea bendata della sorte ha elargito premi consistenti anche al 10eLotto. A Caltanissetta un giocatore si è aggiudicato un fantastico ‘9’ da 50mila euro, con una giocata di soli 3 euro. Insomma, un inizio d’anno decisamente col botto per i giocatori siciliani, con vincite a pioggia su tutto il territorio regionale. Chissà se il 2023 continuerà su questa scia di premi milionari: sicuramente in tantissimi, dopo queste incredibili storie, proveranno a sfidare la sorte per centrare la super vincita della vita. Isola delle Femmine e la Sicilia si confermano terra fortunatissima per le lotterie e il gioco.