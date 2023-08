Si schianta con la moto, muore uomo sulla Statale

Tragedia questo pomeriggio lungo la statale 113 nella zona di Terrasini, in provincia di Palermo, dove un motociclista ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire. L’uomo, di cui non sono state rese note le generalità, è stato trovato senza vita.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e il personale medico del 118, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, il centauro stava percorrendo la statale 113 quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo.

L’ipotesi è che possa essersi trattato di un malore fatale che ha colpito il motociclista mentre si trovava in transito lungo la statale. Tuttavia, gli investigatori non escludono al momento nessuna pista. I carabinieri, giunti sul posto, hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per verificare la dinamica e capire cosa possa aver causato l’incidente mortale.

L’altro scenario al vaglio è quello di uno scontro con un’altra vettura, ipotizzando che dopo l’impatto il conducente dell’auto si sia dato alla fuga senza prestare soccorso al motociclista. Solo l’analisi delle immagini chiarirà se si è trattato di un investimento con omissione di soccorso o se invece il centauro ha perso da solo il controllo del mezzo.

Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista.