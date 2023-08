Ha lasciato Palermo la palermitana violentata da 7 giovani

Lascia Palermo per una comunità protetta fuori dalla città la diciannovenne palermitana vittima di una violenza sessuale di gruppo da parte di sette ragazzi palermitani che sono stati arrestati.

La giovane vittima, che ha denunciato i suoi stupratori, in serata ha lasciato il capoluogo siciliano ed è stata trasferita in un centro in cui le verrà anche offerta la possibilità di lavorare.

Nelle scorse ore era stata lei stessa, ancora una volta e con parole drammatiche, a sfogarsi sui social. “Sono stanca mi state portando alla morte”. Lo scrive su Instagram la 19enne, stuprata a Palermo nella notte tra il 6 e il 7 luglio da un gruppo di giovani. “Io stessa anche senza questi commenti non ce la faccio più. Non ho voglia di lottare né per me né per gli altri. Non posso aiutare nessuno se sto così”.

Un messaggio dello stesso tenore è stato scritto ieri su Instagram dalla giovane. “La mia anima è stanca” aveva postato.