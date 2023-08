La festa dello lo street food siciliano a Monreale: 3 giorni di cibo e musica

Torna a Monreale, in provincia di Palermo, dall’8 al 10 settembre, la nuova edizione di Ciavuru Feast: tre giorni dedicati al cibo da strada con degustazioni di prodotti tipici del territorio, musica e intrattenimento musicale dal vivo. Al centro della manifestazione, ovviamente, c’è lo street food siciliano.

Focus sullo street food siciliano

L’area food viene allestita tra corso Pietro Novelli, via Roma e piazzetta Vaglica. Si comincia venerdì 8 settembre, con l’apertura degli stand alle 18.00 e il via ufficiale al percorso gastronomico delle eccellenze territoriali. Tra i vari stand allestiti, troviamo il panino con la porchetta di “Gionny Bar”, il cannolo artigianale di Piana degli Albanesi, i cornetti dolci e salati di “Swee – Cornetti Store Monreale”, gli sweaffle – degli speciali waffle con impasto salato farciti in stile sandwich, lo Sfincione Bianco e la Focaccia di Bagheria dell’Antica Focacceria dal 1856. E poi arancine, panelle, crocchè, cuoppi di pesce fritto, cassatelle, pasta con le sarde, caponata di melanzane, ecc. Il tutto innaffiato dalle migliori birre artigianali siciliane.

Musica e intrattenimento dal vivo

Oltre al cibo, l’evento prevede musica e intrattenimento dal vivo tutte le sere: si comincia venerdì 8 settembre con la live music di Graniti & Riera e si prosegue sabato 9 con gli EPV Cover – Italian classic rock tribute band e domenica 10 settembre con i Disco Five e la loro musica dance anni ’70 e ’80.

Obiettivo: valorizzare il territorio

L’ingresso alla manifestazione è gratuito. Un’occasione imperdibile per gustare i migliori piatti della tradizione siciliana rivisitati in chiave street food, il tutto all’insegna del divertimento e della buona musica dal vivo.

Ciavuru Food Feast rappresenta un evento di grande richiamo per il Comune di Monreale, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere le eccellenze enogastronomiche del territorio. Tre giorni da non perdere per tutti gli amanti dello street food siciliano e della sua caratteristica convivialità.