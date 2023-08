Trabia, schianto scooter-monopattino sulla SS113: un ferito gravissimo

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi sulla statale 113 nei pressi del Lido Vetrana a Trabia, in provincia di Palermo. Secondo una prima ricostruzione, uno scooter e un monopattino si sono violentemente scontrati per cause ancora in via di accertamento.

Ad avere la peggio è stato il conducente del monopattino, un uomo di cui non sono state ancora rese note le generalità, che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente: non è noto se i due mezzi si siano scontrati frontalmente oppure se uno dei due conducenti abbia invaso la corsia opposta. Quel che è certo è che l’impatto è stato molto violento, con il ferito che è rovinato malamente sull’asfalto riportando diversi politraumi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Trabia che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.