Lutto nel Palermitano, addio a Salvatore: il 25enne morto nel giorno del compleanno

Una tragedia improvvisa ha colpito la comunità di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo. È morto nel giorno del suo 25esimo compleanno Salvatore Crisanti, conosciuto e benvoluto da tutti in paese. Il ragazzo era stato colpito un anno fa da una grave malattia, dalla quale però sembrava essersi ripreso. Purtroppo un’emorragia cerebrale non gli ha lasciato scampo pochi giorni fa, gettando familiari e amici nella disperazione.

La tragica morte nel giorno del 25esimo compleanno

La notizia della prematura scomparsa di Salvatore ha sconvolto l’intero paese siciliano, dove il giovane era molto impegnato nel volontariato, in particolare come militare attivo della Croce Rossa. Stimato e benvoluto, Salvatore ha lottato fino all’ultimo, ma il suo corpo non ha retto all’emorragia che lo ha colpito 10 giorni fa in maniera improvvisa.

“Alla già martoriata Campofelice di Roccella, giunge la nefasta notizia che il nostro Salvo ci ha lasciati. Un forte abbraccio alla famiglia”, ha dichiarato con dolore il sindaco Peppuccio Di Maggio, proclamando il lutto cittadino per il giorno dei funerali. Il primo cittadino ha anche annullato tutti gli eventi e gli spettacoli in programma per i prossimi giorni, data la terribile perdita che ha colpito la comunità.

I funerali in piazza e l’addio sui social

I funerali di Salvatore Crisanti si svolgeranno nella piazza principale di Campofelice di Roccella, per permettere a tutti di partecipare e dare l’ultimo saluto al ragazzo. In questi giorni sui social network si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia da parte di amici, conoscenti e associazioni locali, come la onlus Roccamaris.

La morte di Salvatore lascia un grande vuoto tra i giovani del paese, di cui era un punto di riferimento per l’impegno civile e la disponibilità verso il prossimo. Il suo sogno di entrare nel corpo militare della Croce Rossa è stato crudelmente spezzato da un destino beffardo, che lo ha strappato all’affetto dei suoi cari nel giorno del 25esimo compleanno. I suoi organi saranno donati, un gesto che trasmette un messaggio di speranza.