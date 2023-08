Bomba di calore in Sicilia, ma sta per arrivare il ribaltone fresco

Meteo Sicilia, non si arresta la morsa del caldo record: punte di 40°C. Ma temperature in picchiata tra non molto.

Caldo record in Sicilia, punte di 40°C

L’afa non dà tregua alla Sicilia: secondo gli esperti di 3bmeteo, quella di oggi sarà la giornata peggiore di questa terza devastante ondata di calore dell’estate 2023, con picchi fino a 40°C nelle zone interne di Messina, Palermo e Trapani. L’anticiclone africano continua a surriscaldare l’isola con temperature roventi da bollino rosso. Ma quando avremo un po’ di refrigerio? Finalmente una svolta è attesa da martedì, con un drastico crollo termico.

Break termico da martedì

Già da domani sera le temperature inizieranno a calare in alcune province, ma il vero break arriverà tra due giorni. Secondo gli esperti, l’arrivo di una perturbazione di origine nord-atlantica porterà piogge e temporali tra Campania e Calabria tirrenica. Coinvolta marginalmente anche la Sicilia, con possibili acquazzoni lampo su settori settentrionali e occidentali.

Crollo vertiginoso delle temperature

L’elemento saliento sarà però un tracollo vertiginoso delle temperature, accompagnato da venti occidentali sostenuti e mari molto mossi. Un ribaltone meteo piuttosto insolito per fine agosto. Le massime potrebbero crollare di 15-17°C in pochissimo tempo, addirittura da 40 a 25°C, da bollino rosso a valori quasi autunnali.

In arrivo il ciclone Poppea

Ma non è finita qui. Tra oggi e domani il maltempo raggiungerà tutto il Centro Italia, per poi avanzare al Sud con l’arrivo del temuto ciclone Poppea. Un sistema depressionario che potrebbe assumere caratteristiche tropicali, dato che il Mediterraneo è ancora caldissimo. Oltre a nubifragi e piogge alluvionali, Poppea porterà violenti temporali e raffiche burrascose di vento, che potrebbero provocare criticità e danni ingenti sulle regioni centro-meridionali.

Bomba meteorologica sull’Italia

Gli esperti prevedono addirittura nevicate sulle Alpi orientali fin verso i 2000 metri di quota. Insomma, dopo giorni di caldo opprimente con punte di 40°C, sta per abbattersi sull’Italia quella che può definirsi senza dubbio una bomba meteorologica di fine estate. Anche la Sicilia sarà marginalmente coinvolta dal peggioramento, con temporali in arrivo tra martedì e mercoledì e brusco calo termico. Si stima, infine, un possibile ritorno dell’anticiclone africano nel weekend del 3 settembre, con nuova impennata delle temperature. Ma è ancora presto per previsioni certe.