Tragedia nel mare del Palermitano, 40enne muore per un malore improvviso mentre fa il bagno

Una terribile tragedia si è consumata nella giornata di ieri a Termini Imerese, in provincia di Palermo, dove un uomo di 40 anni, Vittorio Spallino, è morto in seguito ad un malore mentre faceva il bagno in mare. Il dramma si è verificato nella zona della contrada Ginestra. Secondo una prima ricostruzione, la vittima si trovava in acqua a pochi metri dalla riva quando improvvisamente si è sentito male.

Ad accorgersi del corpo dell’uomo che galleggiava privo di sensi sono stati altri bagnanti, che hanno subito dato l’allarme e richiesto l’intervento dei soccorsi. In pochi minuti sul posto sono giunti i sanitari del 118 con un’ambulanza, ma purtroppo per il 40enne non c’era ormai più nulla da fare.

Vani sono risultati tutti i tentativi di rianimazione effettuati dal personale medico, che ha solo potuto constatare il decesso dell’uomo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Termini Imerese e gli uomini della Capitaneria di Porto, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Dai primi riscontri sembra che la morte sia stata causata da un arresto cardiaco: il 40enne potrebbe essere stato colpito da un infarto mentre faceva il bagno in mare. La salma è stata restituita ai familiari dell’uomo per celebrare il funerale dopo l’ispezione del medico legale.