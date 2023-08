Grandine e temporali nel cuore della Sicilia (VIDEO)

Nelle ultime ore la Sicilia centrale è stata colpita da forti temporali che hanno portato intense grandinate e piogge in diverse zone dell’isola. In particolare nella provincia di Enna si sono registrati fenomeni intensi nella zona di Piazza Armerina, come documentato da un video girato da David Cartarrasa che mostra una forte grandinata abbattutasi sulla città. La grandine ha imbiancato le strade e creato non pochi disagi alla popolazione locale.

Già nella giornata di ieri la protezione civile aveva diramato un’allerta meteo gialla per rischio temporali in Sicilia. Le precipitazioni intense e improvvise continueranno anche nelle prossime ore su tutto il territorio siciliano. Prevista un’allerta meteo per temporali in diverse aree della Sicilia. E in effetti, i cieli di alcune zone della Sicilia sono stati macchiati da alcune nuvole nel corso della giornata odierna, Catania compresa. La protezione civile continuerà a monitorare l’evoluzione dei fenomeni per garantire la sicurezza dei cittadini.