A Palermo c’è Beppe Fiorello che gira una nuova fiction firmata Mediaset

Palermo torna protagonista del piccolo schermo con le riprese della nuova serie “I fratelli Corsaro”, che vedrà Beppe Fiorello tra i volti di punta. La fiction, prodotta da Mediaset con Camfilm e Taodue, è tratta dai romanzi polizieschi dello scrittore palermitano Salvo Toscano e porterà le telecamere in giro per il capoluogo siciliano dal 27 agosto al 12 settembre.

Riprese da fine agosto a metà settembre

Per consentire le riprese, il Comune ha emanato un’ordinanza che modificherà temporaneamente la viabilità in centro e in alcune zone limitrofe. Le scene verranno girate a tappe: dal 27 al 31 agosto, dal 2 e infine dal 4 settembre, per un totale di 16 giorni che trasformeranno Palermo in un grande set a cielo aperto.

Beppe Fiorello protagonista nei panni del giornalista

Protagonista della serie nei panni del giornalista Fabrizio Corsaro sarà Beppe Fiorello. Dopo i successi di “Stranizza d’Amuri”, di cui è stato regista, e numerose altre interpretazioni in fiction e film per la tv, Fiorello torna così a recitare in una produzione che racconta la sua terra natia, la Sicilia, con i suoi intrighi e le sue controverse vicende umane e sociali.

Attesa per la serie tratta dai romanzi di Toscano

I registi Francesco Miccichè e Michele Soavi avranno il compito di trasporre sullo schermo questa avvincente detective story, portando in scena delitti, indagini e misteri tra i vicoli più suggestivi del capoluogo siculo. Le riprese copriranno infatti numerosi scenari: dal centro storico con le sue piazze e strade più caratteristiche, fino a quartieri popolari come Brancaccio.

Il nuovo progetto firmato Mediaset

L’intera città di Palermo vedrà così riversarsi in queste due settimane troupe, attori, comparse, rivivendo i fasti che ne fecero una delle capitali del cinema italiano. Una vetrina importante anche per rilanciare le bellezze del territorio. Grande attesa dunque per questo nuovo progetto firmato Mediaset, che porterà per la prima volta sullo schermo i romanzi di Toscano con un cast di prim’ordine capitanato da Beppe Fiorello. Le riprese palermitane sono il primo passo di un percorso che si annuncia denso di colpi di scena e che terrà col fiato sospeso i telespettatori di Canale 5.