Maltempo in agguato: allerta gialla in Sicilia, violenti temporali in arrivo

La fine dell’estate in Sicilia sarà caratterizzata dal maltempo. La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per rischio temporali valida per oggi 24 agosto e domani 25 agosto. Si prevedono rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità, su tutto il territorio regionale.

Primi temporali nel centro della Sicilia

Già nelle ultime ore si sono verificati i primi fenomeni temporaleschi. A Caltanissetta tuoni e lampi hanno preceduto un violento nubifragio che si è abbattuto sul capoluogo e i comuni limitrofi. A San Cataldo le piogge hanno causato allagamenti e disagi alla circolazione, con strade trasformate in fiumi d’acqua.

Situazione in peggioramento

Secondo le previsioni, la situazione è destinata a peggiorare nelle prossime ore con l’arrivo di una perturbazione che interesserà tutta la Sicilia. Sono attese precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati. I fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica, forti raffiche di vento e locali grandinate. Visti i livelli di allerta, la Protezione Civile raccomanda ai cittadini di evitare spostamenti se non strettamente necessari e di prestare attenzione se ci si mette in viaggio. In caso di piogge intense è consigliabile moderare la velocità di guida e fare attenzione ai sottopassi che potrebbero allagarsi.

Temporali fino a venerdì 25 agosto

La situazione meteo rimarrà critica per tutta la giornata di domani 25 agosto, con temporali diffusi su Catania, Siracusa, Ragusa e le altre province. La tregua dal maltempo potrebbe arrivare nel weekend. Si raccomanda di tenersi aggiornati sull’evoluzione prevista consultando il sito della Protezione Civile.