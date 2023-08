Ai domiciliari condivide video su TikTok mentre è al mare, 44enne di Monreale in carcere

Monreale – I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura alternativa agli arresti domiciliari nei confronti di un 44enne di Monreale. L’uomo, che stava scontando una pena per estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, è stato portato nel carcere Pagliarelli di Palermo.

Le indagini dei militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monreale hanno permesso di scoprire che il 44enne, sottoposto a braccialetto elettronico, avrebbe violato le prescrizioni imposte dalla misura cautelare. In particolare, tra il 6 luglio e il 1° agosto, l’uomo ha pubblicato diversi video sul social network TikTok che lo ritraevano fuori dalla propria abitazione.

Nei filmati l’indagato appariva in centro a Palermo, a bordo di una moto, in spiaggia, al mare e all’interno di un parco acquatico. Contenuti che dimostrano la violazione degli obblighi di permanenza presso il proprio domicilio. Per questo motivo il Magistrato di Sorveglianza ha disposto l’aggravamento della misura restrittiva nei suoi confronti.

L’arresto conferma l’importanza di controlli mirati alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte a soggetti in regime di detenzione domiciliare. La mancata osservanza può comportare, come in questo caso, l’inasprimento delle misure restrittive della libertà personale.