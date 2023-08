Clamorosa vincita al Lotto a Monreale: centrata quaterna da 125mila euro

Incredibile colpo di fortuna al Lotto in Sicilia, dove un anonimo giocatore di Monreale, in provincia di Palermo, ha realizzato una vincita da sogno centrando una quaterna sbalorditiva sulla ruota di Cagliari. Ben 124.750 euro intascati con una modestissima giocata di soli 3 euro.

Colpo di fortuna milionario a Monreale

Numeri fortunati che hanno cambiato la vita al monrealese baciato dalla dea bendata: 6, 9, 12 e 81, questa la combinazione magica uscita nel concorso di giovedì scorso che ha regalato al vincitore una gioia incontenibile. Si tratta di una delle vincite più alte di sempre realizzate in Sicilia al gioco del Lotto.

Anche un terno e un ambо sulla ruota di Cagliari

Oltre alla quaterna, sulla ruota di Cagliari a Monreale sono stati centrati anche un terno secco da 45mila euro e un ambo da 250 euro. Insomma, il fortunato vincitore si sarà sicuramente strofinato gli occhi più volte prima di realizzare che quel sistema banale giocato per pochi euro gli avrebbe cambiato l’esistenza.

La dea bendata bacia l’isola

La notizia dell’incredibile jackpot centrato nella cittadina alle porte di Palermo ha fatto immediatamente il giro della Sicilia, scatenando un’ondata di entusiasmo e stupore. In tanti adesso sognano di emulare la super vincita, puntando proprio sui numeri 6, 9, 12 e 81, diventati improvvisamente i preferiti di migliaia di scommettitori siciliani. Ma le sorprese non finiscono qui: sempre in Sicilia, a Santa Flavia nel palermitano, un altro fortunato giocatore ha vinto la bellezza di 25.950 euro al Lotto. Mentre ad Avola, in provincia di Siracusa, festeggiano per un 8 al 10eLotto da ben 30mila euro.

Insomma, la dea bendata ha decisamente fatto tappa sull’isola regalando vincite da capogiro ai suoi abitanti. Complimenti al misterioso vincitore di Monreale che, con una puntata irrisoria, si è assicurato la cifra record di 125mila euro. Di sicuro non dimenticherà facilmente questo magico giovedì che gli ha cambiato la vita grazie ad una quaterna pazzesca. Fortunelli ci sperano tutti di essere altrettanto baciati dalla sorte!