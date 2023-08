Si sposa a 16 anni con una 41enne: il matrimonio fa scandalo

Fa discutere la storia d’amore tra Kevin, 16 anni, e Mariana, 41 anni, che hanno deciso di sposarsi nonostante i 25 anni di differenza. La cerimonia nuziale si è svolta lo scorso 30 luglio 2023, con il benestare della madre dello sposo.

Foto dell’evento fanno il giro del web

Le foto dell’evento, avvenuto in Indonesia, con la sposa in abito bianco e il sedicenne al suo fianco mentre mostra le fedi, hanno rapidamente fatto il giro del web, suscitando reazioni contrastanti. In molti hanno pensato ad un matrimonio di interesse, organizzato dalla madre di Kevin per far uscire il figlio da una delusione amorosa, visto che la sposa è la sua migliore amica.

Lui lavorerà nel negozio di lei

A suffragare questa tesi anche la notizia che il ragazzo inizierà a lavorare in uno dei negozi di Mariana. Ma la coppia respinge le accuse, sostenendo di essersi sposata per amore. Ora però deve affrontare le conseguenze legali della loro unione.

In Indonesia i minori di 17 anni non possono sposarsi senza un’autorizzazione dei genitori. E la Commissione per la protezione dell’infanzia ha dichiarato che le nozze non potevano essere celebrate perché Kevin non ha ancora raggiunto la maggiore età. Se la Commissione deciderà di convalidare il matrimonio, la coppia dovrà comunque impegnarsi a non consumarlo prima che il ragazzo compia 18 anni, tra due anni. Una storia che continua a far discutere, tra le accuse di chi parla di unione interessata e la rivendicazione dell’amore da parte dei novelli sposi. L’epilogo di questa vicenda è ancora tutto da scrivere.