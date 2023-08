Francesco Benigno papà a 55 anni: fiocco azzurro per l’attore, è nato il figlio Giovanni

L’attore palermitano Francesco Benigno è diventato papà per la terza volta all’età di 55 anni. Ad annunciarlo è stato lo stesso Benigno sui social network, confermando la nascita del piccolo Giovanni Roderico Tiago, avuto dalla moglie Valentina Magazzù. Per la coppia si tratta del primo figlio insieme, mentre l’attore era già padre di Giuseppe e Manuel, nati da precedenti relazioni.

Mamma e figlioletto stanno bene

“E’ nato il 23/08/2023 alle 00.32 e pesa 3,720 kg. Mamma e Figlio stanno bene. Evvivaaaaaaa!”, ha scritto raggiante il neo papà sul suo profilo Instagram, rendendo partecipi i fan della lieta novella. Un annuncio atteso con trepidazione dai follower, che hanno fatto all’artista tanti auguri.

Francesco Benigno e Valentina Magazzù, colleghi ed amici da molti anni, si sono sposati nel 2021 a Palermo, dopo un lungo corteggiamento da parte di lui. E la nascita di Giovanni coronava il sogno d’amore della coppia. “Ho scelto io il nome e Francesco mi ha appoggiata nella scelta – aveva rivelato la Magazzù – Giovanni è dedicato al mio papà che è in cielo”.

Una esperienza particolare

Per Benigno questa terza paternità rappresenta un’esperienza particolare: “Conosco la paternità ma le emozioni che sto vivendo con lei, che è l’unica donna che ho sposato, sono diverse e piacevoli. Mi stimola l’idea di avere un figlio a quasi 56 anni e mi farò trovare pronto per dedicargli più tempo possibile”.

L’attore aveva chiesto pochi giorni fa un parere ai fan circa un’eventuale partecipazione al Grande Fratello Vip, contattato dagli autori. “Mi vogliono al GF Vip a tutti i costi, che dite ci vado? Ovviamente siamo in attesa della nascita di nostro figlio tra domani e dopodomani, ma voi cosa ne pensate????”, le sue parole sui social. Ma a quanto pare la proposta non è andata in porto, visto che Benigno ha preferito restare accanto alla moglie Valentina per la nascita del piccolo Giovanni, terzogenito dopo Giuseppe e Manuel. Proprio Giuseppe lo ha già reso nonno di due splendidi nipotini, Elodie e Francesco Jr.

Una gioia immensa per l’attore palermitano, che all’età di 55 anni ha visto realizzato il sogno di allargare la famiglia con la donna della sua vita. I fan sui social si sono stretti intorno a lui e Valentina, facendo tanti auguri al piccolo Giovanni Roderico Tiago.

Chi è Francesco Benigno e cosa ha fatto

Francesco Benigno, originario di Palermo, è conosciuto soprattutto per i film “Ragazzi fuori” e “Mery per sempre” di Marco Risi. Debuttò per caso nel cinema dopo essere stato notato dal regista mentre accompagnava un amico ad un provino. Da lì la carriera tra grandi e piccolo schermo, con partecipazioni a fiction di successo come Un posto al sole e Ultimo. Oltre alla recitazione coltiva la passione per il canto, con diversi album pubblicati. Nel 2008 vince il Giffoni Film Festival con un cortometraggio autobiografico sulla sua infanzia. È stato ospite a Sanremo e ha preso parte a reality come La Fattoria. Dal 2021 è sposato con la collega Valentina Magazzù.