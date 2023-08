Balestrate e Trappeto come non li avete mai visti: gioielli nascosti da scoprire con Borghi dei Tesori

I Borghi dei Tesori sbarcano per la prima volta a Balestrate e Trappeto regalando un’esplosione di scoperte e meraviglie. Dal 26 agosto al 10 settembre, ogni weekend i due paesi marinari sveleranno i loro gioielli nascosti grazie a un ricco programma di visite guidate ed esperienze imperdibili.

Alla scoperta del borgo antico di Trappeto

Si parte con un viaggio indietro nel tempo attraverso il borgo antico di Trappeto: un tuffo in un mondo fatto di pietre, vicoli, cortili e scorci che profumano di mare. Si prosegue poi con la maestosa Chiesa Madre di Balestrate, scrigno di opere d’arte come la tela di Pietro Novelli, per ammirare da vicino il suo immenso patrimonio.

I segreti del Baglio Woodhouse

E ancora, le visite all’antico Baglio Woodhouse sveleranno i segreti della produzione del Marsala nelle stanze dove un tempo sorgevano le cantine della nota famiglia inglese. Un’occasione unica per scoprire la storia del vino simbolo della Sicilia. Ma i Tesori sono anche esperienze open air, come l’emozionante gita in catamarano per solcare le acque cristalline della costa, ascoltando il racconto delle rotte commerciali un tempo percorse dai mercanti. Oppure addentrarsi nella rigogliosa Valle di Calatubo fino alla tenuta di Manostalla-Chiarelli, dove si potrà partecipare personalmente alla vendemmia e ai processi di vinificazione.

Raccolta del mango e degustazione

E per un tocco esotico, niente di meglio della visita nei campi de Il Filo Tropicale, per vivere un’esperienza unica: si potrà raccogliere il mango con le proprie mani e scoprirne gusto e proprietà benefiche. Il tutto si concluderà con una magica degustazione al tramonto, immersi nella quiete della campagna.

Come prenotare le visite

Insomma, grazie ai Borghi dei Tesori si potrà vivere Balestrate e Trappeto a 360 gradi, scoprendo un patrimonio sommerso che troppo spesso viene dato per scontato. E invece questi due gioielli marinari nascondono autentici scrigni, come la calda accoglienza della gente, il fascino intramontabile dei vicoli, il gusto genuino dei sapori locali. Per prenotare le visite e vivere un’esperienza indimenticabile nei due Borghi dei Tesori basta collegarsi al sito www.leviedeitesori.com/balestrate. Un festival unico che animerà ben 37 paesi in tutta la Sicilia, con oltre 200 siti ed esperienze da scoprire. L’occasione ideale per conoscere una Sicilia segreta, che non ti aspetti. Balestrate e Trappeto sono pronti a stupire ed emozionare con i loro tesori nascosti. Un viaggio ricco di scoperte, panorami mozzafiato e incontri autentici.