L’attore Francesco Arca incanta le fan con le sue vacanze a Isola delle Femmine

Palermo – Non c’è estate senza vip. Anche quest’anno Isola delle Femmine, incantevole borgo marinaro alle porte di Palermo, si conferma una delle mete predilette dai personaggi famosi per le vacanze. L’ultimo ad aver scelto le sue acque cristalline è l’attore e modello Francesco Arca. Il 43enne toscano, diventato popolare negli anni 2000 come tronista a “Uomini e Donne”, si è concesso un weekend di relax tra sole, mare e ottimo cibo siciliano. E ha voluto condividere alcuni momenti del suo soggiorno con i tantissimi fan che lo seguono su Instagram.

Weekend di relax tra sole e nutella

“Pane e nutella. Isola delle Femmine”, scrive Arca pubblicando una foto che lo ritrae sorridente a bordo di una barca, con sullo sfondo un romantico tramonto. Uno scatto apprezzatissimo dai follower, al quale l’attore ha fatto seguire diverse storie in cui documenta la sua gita in mare nella riserva naturale siciliana.

Isola delle Femmine, luogo unico e suggestivo

Isola delle Femmine è davvero un luogo unico, che regala ai viaggiatori un’esperienza indimenticabile. Situata a pochi chilometri da Palermo, è una piccola isola collegata alla terraferma da un istmo e caratterizzata da fondali bassi e sabbiosi, ideali per lunghe nuotate e per portare con sé anche i più piccoli. La vegetazione rigogliosa e il mare cristallino dalle mille sfumature di blu rendono questo angolo della Sicilia una meta apprezzatissima da turisti e vip. Sono numerosi ogni anno i personaggi dello spettacolo, del cinema e della musica che scelgono Isola delle Femmine per rilassarsi e godere delle sue bellezze.

Francesco Arca è solo l’ultimo di una lunga lista. Prima di lui anche altri volti noti hanno soggiornato nel borgo marinaro, pubblicando sui social foto ricordo della vacanza. Un’ottima pubblicità per Isola delle Femmine e per le sue acque incontaminate, che ne confermano la fama di perla del Mediterraneo.