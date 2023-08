Fiorella Mannoia si gode la Sicilia: “Qui arancino buonissimo!” e Ficarra e Picone: “ArancinA”

Fiorella Mannoia, dopo i concerti a Palermo, Catania e Siracusa per il suo tour estivo, ha fatto tappa a Messina per godersi un po’ di relax e assaggiare le specialità locali. La cantante romana è stata immortalata in un video pubblicato sul suo profilo Instagram mentre gusta un arancino in Piazza Cairoli, nel cuore della città dello Stretto.

Fiorella Mannoia assaggia le prelibatezze di Messina

“Arancino, mi hanno detto che qui si chiama così”, dice la Mannoia nel video, riferendosi al nome della celebre pietanza siciliana, da sempre oggetto di accesi dibattiti sulla denominazione al maschile o al femminile. L’artista sembra aver apprezzato molto l’arancino messinese, definite dai fan tra i migliori in assoluto per la forma stretta e allungata, la consistenza croccante ma morbida e il ripieno filante.

Il post su Instagram fa il pieno di like

Il post su Instagram della cantante ha subito fatto il pieno di like e visualizzazioni, con centinaia di commenti entusiasti dei fan che la ringraziano per aver fatto tappa nella loro città. Ma a rispondere ironicamente sono stati anche volti noti del mondo dello spettacolo siciliano, come il duo comico Ficarra e Picone che hanno prontamente replicato: “Ti hanno detto male, si chiama ArancinA!“.

Anche la granita tra le specialità assaggiate

Fiorella Mannoia non si è però lasciata coinvolgere nella diatriba, limitandosi a godersi il momento e le specialità locali con grande divertimento. Dopo l’arancino, infatti, la cantante ha concluso il suo tour culinario messinese con un’altra prelibatezza tipica: la celebre granita, dolce tipico a base di ghiaccio tritato e frutta o mandorle.

La cantante ringrazia i fan siciliani

“Grazie per tutto l’affetto che mi avete regalato in questi 3 concerti! Non potevo non approfittare assaggiando queste due prelibatezze…adesso sì che posso andare. Grazie di tutto amici siciliani”, ha scritto la Mannoia a corredo del video, ringraziando i fan per l’accoglienza riservatale durante le tappe siciliane del tour. Il post ha raccolto in poche ore migliaia di reaction e condivisioni, diventando virale sui social network. Ancora una volta, dunque, la Mannoia ha dimostrato la sua grande popolarità e il legame speciale coi fan siciliani, godendosi con semplicità e senso dell’umorismo le eccellenze enogastronomiche di Messina. Un’ottima pubblicità per la città e le sue specialità locali.