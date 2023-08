Camper si ribalta sulla Palermo-Catania: caos e code

Disagi questa mattina sull’autostrada A19 Palermo-Catania a causa di un incidente stradale avvenuto all’altezza del km 43, tra gli svincoli di Trabia e Termini Imerese. Un camper si è ribaltato autonomamente per cause in corso di accertamento, occupando parte della carreggiata.

Il sinistro ha causato lunghe code in direzione Catania, con il traffico che è stato rallentato per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia Stradale, i soccorsi sanitari del 118 e il personale Anas, che sta gestendo il traffico per ridurre al minimo i disagi. Si stanno liberando gradualmente le corsie e la situazione dovrebbe tornare alla normalità nelle prossime ore.

La nota Anas

Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” si registrano code in direzione Catania, tra gli svincoli di Trabia e Termini Imerese, per la presenza di un camper ribaltatosi autonomamente. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.