Terribile scontro sulla Palermo-Sciacca: 3 feriti gravissimi e traffico in tilt

Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di oggi sulla Palermo-Sciacca, poco prima dello svincolo per Altofonte. Intorno alle 17.30 si è verificato un terribile scontro frontale tra due auto, che ha causato il ferimento di almeno tre persone.

Violento scontro frontale sulla Palermo-Sciacca

Secondo una prima ricostruzione, le due vetture si sono scontrate violentemente per cause ancora da accertare. L’impatto è stato così forte che una delle auto è irriconoscibile, completamente distrutta. Immediato l’intervento della polizia stradale e di quattro ambulanze per prestare soccorso ai feriti, le cui condizioni non sono ancora note.

Traffico bloccato e lunghe code

Il traffico sulla Palermo-Sciacca ha subito pesanti ripercussioni, con lunghe code che si sono formate nel punto dell’incidente all’altezza del carcere Pagliarelli. Gli agenti della polizia stradale cercano di gestire la viabilità, mentre i vigili del fuoco mettono in sicurezza i veicoli coinvolti.

L’incrocio di Altofonte è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso. Gli automobilisti diretti verso Palermo o Sciacca sono invitati a prestare attenzione e a mantenersi aggiornati sull’evoluzione della situazione del traffico. Si raccomanda prudenza.

La nota dell’Anas

La strada statale 624 “Palermo-Sciacca” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni a Palermo (km 2) a causa di un incidente nel quale sono rimaste coinvolte due autovetture. La circolazione è temporaneamente deviata sulla viabilità limitrofa (SP5) con indicazioni in loco. Il personale Anas, le Forze dell’Ordine e il 118 sono intervenuti per gestire l’emergenza e per ripristinare la transitabilità sulla statale 624 appena possibile.