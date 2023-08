Avvistato a Palermo lo yacht Katara dell’Emiro del Qatar: meraviglia e stupore

Incredulità e stupore tra gli abitanti di Palermo per l’apparizione nelle acque antistanti Capo Zafferano dello straordinario yacht Katara, di proprietà dell’Emiro del Qatar Hamad Bin Khalifa Al Thani. L’imbarcazione, tra le più grandi e lussuose al mondo, è stata avvistata ieri mattina mentre navigava maestosa nel golfo di Palermo, suscitando lo sbigottimento di bagnanti e diportisti per le sue dimensioni colossali e il suo sfarzo sontuoso.

L’apparizione dello yacht Katara

Lungo 124 metri e con una stazza di quasi 8000 tonnellate, lo yacht Katara è considerato un vero gioiello della nautica di lusso, riservato ai membri della famiglia reale del Qatar. La sua apparizione nelle acque siciliane ha destato curiosità e interesse tra gli abitanti del capoluogo.

Gli interni extralusso

Varato nel 2010, il Katara vanta interni sontuosi e raffinati, arredati con marmi pregiati, legni nobili e tessuti ricercati. Può ospitare a bordo fino a 24 ospiti in 12 lussuose cabine, assistiti da ben 60 membri dell’equipaggio. Non mancano un eliporto, una piscina, una palestra, un cinema, un beach club e persino un sottomarino di 7 metri. La nave è propulsa da motori MTU che le consentono di raggiungere una velocità massima di 20 nodi e 5.000 miglia nautiche di autonomia. Un vero gioiello tecnologico che l’Emiro del Qatar utilizza per i suoi spostamenti di lusso e che è stato avvistato già in altre parti della Sicilia nei giorni scorsi.

Curiosità e interesse dei palermitani

Grande la curiosità e l’entusiasmo dei palermitani nell’ammirare dalla costa questo yacht extralusso, uno dei più imponenti al mondo. In tanti si sono riversati sulla spiaggia per immortalare con foto e video il passaggio della mega-imbarcazione qatariota nel golfo di Palermo. Uno spettacolo insolito per le coste siciliane che ha suscitato grande interesse.

L’Emiro Hamad Bin Khalifa Al Thani, oltre ad essere membro della famiglia reale del Qatar, è anche proprietario della squadra di calcio Paris Saint Germain e dell’emittente Al Jazeera. Il suo arrivo in Sicilia con il Katara dimostra come l’isola sia ormai una meta ambita anche dai paperoni più ricchi e famosi del mondo, desiderosi di navigare tra la bellezza del suo mare e delle sue coste.