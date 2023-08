Tragedia durante la festa patronale a Militello: tubo metallico uccide 65enne VIDEO

MILITELLO VAL DI CATANIA – Doveva essere una festa di gioia e allegria per onorare il Santo Patrono, ma si è trasformata in tragedia. Nel corso dei festeggiamenti in onore del Santissimo Salvatore a Militello in Val di Catania, un uomo è morto e diversi sono rimasti feriti in quello che doveva essere un momento di festa.

Festa del Santo Patrono si trasforma in tragedia

La vittima è il 65enne Franco Carrera, colpito in pieno volto da un pesante tubo metallico utilizzato per sparare in aria coriandoli e stelle filanti. L’uomo è stato prontamente soccorso dal personale del 118, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano. La moglie dell’uomo è rimasta ferita ad un braccio ed è stata portata d’urgenza in ospedale.

Tubo per coriandoli esplode tra la folla

Secondo una prima ricostruzione, il macchinario – un tubo di metallo lungo oltre 2 metri del peso di alcune decine di chili – era stato posizionato poco lontano dall’uscita della chiesa di San Nicolò, dove si stava svolgendo la processione in onore del Santo. Per motivi ancora da accertare, il tubo avrebbe avuto un rinculo anomalo proprio mentre veniva azionato per sparare coriandoli in aria, colpendo la folla di fedeli accorsi per la festa.

Indagini in corso, festeggiamenti sospesi

Oltre alla coppia, sarebbero rimasti feriti in modo lieve almeno altre 3 persone, mentre una giornalista dell’emittente Video Mediterraneo impegnata nelle riprese dell’evento è stata colpita di striscio ad una gamba. Sul posto sono intervenuti prontamente i Carabinieri e la Polizia, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. I festeggiamenti in onore del Santo Patrono sono stati immediatamente sospesi per decisione del sindaco e delle autorità religiose. L’intera comunità di Militello è sotto shock per quanto accaduto.