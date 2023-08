Il siciliano Giorgio Pulvirenti, a 26 anni è il medico di famiglia più giovane d’Italia

Giorgio Pulvirenti è il medico di famiglia più giovane d’Italia. Laureato in Medicina a 24 anni, il dottor Pulvirenti ha iniziato la propria attività ad Acireale, in Sicilia, lo scorso 14 aprile. In pochi mesi ha già conquistato 112 pazienti, soddisfatti della sua professionalità e del suo approccio empatico.

Una scelta di vita ponderata

Nonostante la giovane età, Giorgio ha le idee chiare: fare il medico di famiglia è una nobile missione, fondamentale per il Servizio Sanitario Nazionale. La sua è una scelta di vita ben ponderata, non dettata dal caso o dalle circostanze. Già al terzo anno di liceo sognava di diventare medico e ci è riuscito in tempi record, laureandosi a soli 24 anni.

L’empatia come dotazione fondamentale

Atletico e sportivo, Giorgio ha praticato pallanuoto a livello agonistico. Ora mette la stessa passione nel rapporto coi pazienti, ascoltandoli con pazienza e cercando di capirne ansie e malanni, soprattutto degli anziani. Proprio l’empatia, insieme a disponibilità e pazienza, sono per lui le doti fondamentali di un bravo medico di famiglia.

Lusingato dall’attenzione dei media

Le sue qualità umane e professionali hanno attirato l’attenzione dei media locali. Giorgio non nasconde la soddisfazione: “Alcuni pazienti mi hanno telefonato per farmi i complimenti. Altri mi hanno portato in studio ritagli di giornale”. Sfata lo stereotipo del medico stakanovista prossimo al burnout. Pur essendo agli inizi, Giorgio non intende prendersi ferie a breve: “Non è il caso, ho iniziato da poco”. E sul collega emiliano che ha distrutto platealmente il telefono dell’ambulatorio, commenta con saggezza: “Sono troppo nuovo per immedesimarmi”.

Già soddisfatto dei primi risultati

Giorgio è già orgoglioso dei risultati ottenuti: “Ho diagnosticato patologie serie grazie ad analisi mirate e ho fatto dimagrire 4 pazienti over 60 con una dieta personalizzata”. Il suo auspicio è che la sua scelta convinca altri giovani colleghi a intraprendere la professione di medico di famiglia, fondamentale per la salute degli italiani.