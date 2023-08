Salvatore Lo Monaco, l’eroe che ha salvato 10 persone in mare a Marzamemi

Una storia a lieto fine quella che arriva da Marzamemi, nota località balneare in provincia di Siracusa. Qui il 15 agosto scorso il giovane Salvatore Lo Monaco, che si è trovato al posto giusto nel momento giusto, si è reso protagonista di un coraggioso salvataggio in mare, strappando alla morte 10 persone tra cui due bambini piccoli.

Il salvataggio di Salvatore che si tuffa e mette in salvo 10 persone

Erano circa le 15.45 quando Salvatore, a bordo di un’imbarcazione insieme ad alcuni amici per un’escursione, ha notato un insolito trambusto al largo della spiaggia di Morghella. Un materassino gonfiabile con a bordo 10 persone, tra cui due bimbi di 3 e 5 anni, era stato trascinato dal vento fino a 300 metri dalla riva.

I bagnanti hanno iniziato a chiedere aiuto, agitandosi pericolosamente. Salvatore non ci ha pensato due volte: si è tuffato in acqua e ha nuotato velocemente verso il materassino per prestare i primi soccorsi. Con coraggio è riuscito a mettere in salvo prima i due bimbi, che stavano annaspando tra le onde, per poi aiutare gli adulti a raggiungere l’imbarcazione.

Gli altri aiutano nel salvataggio, poi il trasferimento in ospedale

Anche altri amici del ragazzo si sono buttati per collaborare al salvataggio, mentre lo skipper della barca ha lanciato in acqua i salvagenti e allertato forze dell’ordine e 118. Un intervento coordinato che ha evitato la tragedia. Tornati a riva, i 10 malcapitati sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti, scossi ma salvi grazie al tempestivo intervento del giovane eroe Salvatore. Un ragazzo dal cuore grande e dal sangue freddo, che non si è tirato indietro di fronte al pericolo.

La sindaca ringrazia Salvatore per il suo coraggioso gesto

Per questo motivo, la sindaca di Pachino Carmela Petralito lo ha voluto ricevere per ringraziarlo a nome di tutta la città, omaggiandolo con una targa celebrativa per il suo coraggioso gesto. Un riconoscimento doveroso per Salvatore, modello di altruismo e generosità tipicamente siciliana. “La generosità e il coraggio di noi siciliani sono sempre encomiabili. Ho voluto ringraziare, a nome della città di Pachino, il giovane Salvatore Lo Monaco, che si è reso protagonista del salvataggio in mare, nei pressi di Morghella, di dieci persone che si trovavano in situazione di pericolo” ha detto la sindaca di Pachino”.