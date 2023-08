Meteo Sicilia, in arrivo giorni roventi ma c’è la svolta di fine agosto: arriva Poppea

L’anticiclone africano torna a surriscaldare l’Italia con temperature fino a 40°C al Centro-Nord nei prossimi giorni. Ma secondo le previsioni meteo, la situazione potrebbe cambiare radicalmente in Sicilia e al Sud da fine agosto. Dopo un luglio da record, con picchi estremi in Europa, ad agosto l’anticiclone africano torna a interessare la Penisola. Già nel weekend le temperature saliranno fino a 39°C a Firenze, Roma e in Pianura Padana, con bollino rosso in diverse città per ondate di calore.

Ad agosto temperature nella media al Sud e in Sicilia

L’estate non è ancora finita dunque. Tuttavia, dopo Ferragosto, le previsioni meteo annunciano un cambiamento atteso tra il 26 e il 27 agosto, quando una perturbazione atlantica potrebbe spazzare via il caldo afoso. Al Sud e in Sicilia, in particolare, il mese di agosto è partito con temperature nella media stagionale, grazie ai venti settentrionali. Le massime oscillano tra i 30 e i 33°C in questi giorni, con tempo soleggiato. Ma nei prossimi giorni l’anticiclone Nerone farà aumentare il caldo anche sulle regioni meridionali.

Secondo gli esperti meteo, l’apice di questa nuova ondata di calore si avrà nel weekend del 19-20 agosto, quando le temperature potrebbero raggiungere i 36-38°C anche in Sicilia, specie nelle zone interne. Poi seguirà un lieve calo ad inizio settimana, ma il caldo non mollerà la presa fino al 25 agosto quando arriva il ciclone Poppea.

Possibile svolta con temporali e calo delle temperature dal 26

A partire da venerdì 26 le elaborazioni modellistiche segnalano l’arrivo di una perturbazione atlantica che potrebbe portare temporali e un crollo termico di 10°C, mettendo fine all’estate. Si tratta di una tendenza ancora incerta e da confermare, ma che al momento sembra probabile. Un cambiamento radicale che, dopo un agosto molto caldo, potrebbe inaugurare una fase più instabile e fresca sull’Italia nell’ultima decade del mese.

In Sicilia quindi il caldo non mollerà la presa almeno fino al 25 agosto, con massime fino a 38°C. Poi arriverebbero rovesci e temporali, con un calo termico di 10°C che porrebbe fine alla fase più calda dell’estate. Una svolta che potrebbe inaugurare un settembre molto diverso dal mese di agosto appena iniziato all’insegna dell’anticiclone africano.