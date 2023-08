Si accascia e muore mentre fa la corsetta mattutina, tragedia a Erice

Una mattinata di sport e benessere si è trasformata in tragedia a Erice, in provincia di Trapani, dove un uomo di 59 anni è morto stroncato da un malore mentre faceva jogging sul lungomare. Il dramma si è consumato stamattina sul lungomare Dante Alighieri. La vittima, un runner originario di Erice, stava correndo lungo il tratto di fronte all’Università quando improvvisamente si è accasciato al suolo.

Ad assistere alla terribile scena i numerosi bagnanti e passanti presenti in quel momento, che hanno immediatamente dato l’allarme. Tra questi un medico che passava casualmente nella zona e che per primo ha prestato soccorso al 59enne. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione, purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. All’arrivo dei sanitari del 118, intervenuti a sirene spiegate, il runner era già deceduto.

Sconcerto e sgomento tra i presenti che hanno assistito al malore fatale. Inutili i soccorsi per l’uomo, molto conosciuto ad Erice, stroncato con ogni probabilità da un attacco cardiaco mentre era intento nella sua abituale corsa mattutina, una passione che evidentemente gli è stata fatale.