Ondate di calore e rischio incendi: weekend rovente in Sicilia

PALERMO – La Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo avviso di rischio ondate di calore e pericolo incendi per il weekend del 18-19 agosto in Sicilia. Le previsioni meteo delineano due giornate roventi, con temperature percepite fino a 36°C a Palermo.

Già da venerdì 18 agosto è previsto un netto aumento delle temperature, con massime percepite di 35°C nel capoluogo siciliano. La colonnina di mercurio è destinata a salire ulteriormente sabato 19 agosto, tanto che a Palermo si attende una temperatura percepita record di 36°C.

Oltre al caldo torrido, nel weekend si prevede anche un’allerta arancione per il rischio incendi nell’Isola. La vegetazione resa secca dalla siccità e le alte temperature rendono il territorio vulnerabile ad incendi, favorendone la propagazione.

La settimana che si apre sarà tra le più torride dell’estate, con punte di 36°C percepite a Palermo. La popolazione, soprattutto gli anziani e le fasce più deboli, dovrà usare cautela e seguire le raccomandazioni della Protezione Civile per difendersi da colpi di calore e disidratazione. Fondamentale anche la collaborazione dei cittadini per prevenire focolai in una situazione ad alto rischio incendi.