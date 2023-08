Blanco conquistato da Lampedusa, vacanze : nelle acque cristalline dell’isola dei vip

Dopo il grande successo e i numerosi impegni dei mesi scorsi, il giovane cantautore Blanco si concede una vacanza a Lampedusa, perla del mar Mediterraneo.

Blanco, il vincitore di Sanremo 2022, si rilassa a Lampedusa

Il vincitore di Sanremo 2022 con “Brividi”, in coppia con Mahmood, è stato avvistato sull’isola dove sta trascorrendo alcuni giorni di relax in compagnia di amici.

Lampedusa: rifugio estivo per Blanco dopo il successo e gli impegni

Meta ambita da molti vip, Lampedusa regala paesaggi mozzafiato e mare cristallino. Blanco ne sta approfittando per ricaricare le batterie e godersi il meritato riposo dopo il successo registrato in coppia Aacom Mina. Tra tuffi rinfrescanti e passeggiate sul lungomare, il cantante si sta concedendo attimi di spensieratezza, complice anche l’atmosfera tranquilla e rilassata dell’isola.

Una pausa necessaria: Blanco si gode il mare e il relax a Lampedusa

Lampedusa è da sempre rifugio per vip in cerca di privacy. Tra questi, il cantautore Claudio Baglioni, cittadino onorario dell’isola, anch’egli presente in questi giorni. Per Blanco si tratta di una pausa necessaria dopo mesi intensi, contraddistinti dal successo a Sanremo ma anche da alcune polemiche, come quella legata alla sua esibizione sul palco dell’Ariston. Ora il giovane talento può finalmente lasciarsi alle spalle stress e impegni, dedicandosi solo al mare e al relax nella splendida Lampedusa.