Vincita da sogno in comune siciliano: diventa milionario giocando 2 euro

Sorprendente vincita milionaria nella tranquilla Acquedolci, paesino siciliano in provincia di Messina. Un fortunatissimo giocatore si è aggiudicato la stratosferica somma di 1 milione di euro spendendo appena 2€ in una schedina del Million Day.

La vittoria nel comune messinese

La dea bendata ha baciato il piccolo centro del messinese, regalando ad uno dei suoi abitanti una vincita che cambierà radicalmente la sua vita. Tutto è accaduto nella tabaccheria Fumolo di via Ricca Salerno, dove è stata giocata la schedina vincente. I titolari del locale, increduli, hanno esposto un cartello per annunciare la strepitosa vincita.

Vinti un milione di euro

Combinazione magica di 5 numeri per una vita da sogno. Il Million Day mette in palio ogni giorno 1 milione di euro azzeccando una cinquina tra 1 e 55. All’improvviso, in un piccolo paese siciliano è arrivata la favola che in tanti sognano.

Caccia al milionario

Una vincita milionaria con una giocata minima che cambierà l’esistenza del neo-milionario. Come impiegherà tutti questi soldi? Si godrà la vita o aiuterà amici e familiari? Chissà se mollerà tutto per viaggiare per il mondo. Di certo da oggi la sua vita non sarà più la stessa. Una pioggia di soldi che ridisegnerà il futuro del fortunato vincitore.