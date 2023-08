Palermitano ruba e-bike a San Vito Lo Capo, arrestato

I Carabinieri di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, coordinati dalla Procura della Repubblica di Trapani, hanno arrestato per tentato furto di una bicicletta elettrica, un palermitano di 23 anni.

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, venivano allertati dal fratello della vittima che, nel rincasare, aveva incrociato un giovane in sella ad una e-bike a lui familiare. Ma quella bici aveva qualcosa di familiare, sembrava proprio quella del fratello. A quel punto informava i Carabinieri che immediatamente intercettavano il ciclista in fuga e lo bloccavano proprio mentre cercava di raggiungere un

furgone dove, secondo i militari, lo stesso avrebbe occultato il mezzo rubato.

Il fuggitivo, senza opporre resistenza, ammetteva le proprie responsabilità e consegnava il maltolto ai Carabinieri che lo dichiaravano in arresto per tentato furto. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di firma nei confronti del giovane.