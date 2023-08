Miriam Leone e le prime foto col pancino: boom di like per la siciliana

Ferragosto di fuoco per Miriam Leone. L’attrice siciliana ha pensato bene di regalare una gradita sorpresa ai suoi tantissimi follower pubblicando le prime foto col pancino in bella vista. La bellissima Miriam è incinta e questi scatti al tramonto nella sua amata Sicilia ne sono la prova.

La Leone raggiante mostra il pancino

Nelle foto si intravede chiaramente il profilo della pancia, ancora piccolina ma già ben evidente. Una gravidanza agli inizi che la Leone ha deciso di annunciare così, senza troppi giri di parole, con due foto dolcissime e una didascalia laconica: “Accussì“. Parola tipica del dialetto siciliano che sta a significare proprio “così”, nel senso di “eccomi qua”.

E Miriam così, col pancino in bella vista, è semplicemente strepitosa. Una gonna rosa lunga di chiffon che fa intravedere le forme arrotondate, un top attillato che non lascia spazio a dubbi e il viso raggiante di una donna innamorata e felice. Le foto sono state scattate dal marito Paolo Carullo, manager finanziario con cui la splendida attrice ha deciso di condividere la sua vita.

Pioggia di like per gli scatti social

Inutile dire che gli scatti hanno fatto immediatamente il pieno di like, oltre 150mila in pochissimo tempo! I fan sono letteralmente impazziti commentando con frasi entusiaste: “Che meraviglia”, “Siete stupendi”, “Il pancino più bello del mondo”. C’è chi fa gli auguri alla futura mamma, chi le consiglia di godersi ogni istante e chi rimane semplicemente senza parole di fronte a cotanta bellezza.

L’emozione di diventare mamma

La gravidanza di Miriam Leone è davvero uno degli eventi più attesi nel mondo dello spettacolo italiano. Dopo il matrimonio da favola del 2021, la splendida catanese è pronta a vivere la gioia di diventare mamma per la prima volta. Si vocifera che il parto sia previsto per dicembre, anche se il sesso del bebè è ancora top secret. Sarà un maschietto o una femminuccia per la coppia Leone-Carullo? I fan fremono dalla voglia di saperlo, ma per ora si godono queste prime dolcissime foto della loro beniamina. Miriam sembra serena e molto emozionata, lei che è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. La gravidanza arriva dopo un periodo di profondi cambiamenti interiori per la talentuosa attrice, che recentemente ha dichiarato: “Sono felicissima, ed ero felice anche prima, in un modo diverso”.