Tragedia a Isola delle Femmine, ragazzo si accascia e muore in spiaggia

Tragedia oggi pomeriggio a Isola delle Femmine, località balneare in provincia di Palermo, dove un giovane ha perso la vita mentre si trovava in spiaggia.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo, di cui non sono ancora state rese note le generalità, avrebbe avuto un malore mentre faceva il bagno nel mare di Isola delle Femmine. Si ipotizza possa essersi trattato di una crisi epilettica.

Immediatamente sono scattati i soccorsi e sul posto sono giunte un’ambulanza e un’auto medica. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione cardiopolmonare, per il giovane non c’è stato nulla da fare. È morto sotto gli occhi terrorizzati di bagnanti e bagnini, increduli per quanto stava accadendo.

La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi, quando le spiagge erano gremite di bagnanti che approfittavano della bella giornata di sole per un tuffo in mare. Scene di disperazione tra i presenti che hanno assistito impotenti al dramma.