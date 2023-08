Grave incidente sulla Provinciale, 3 feriti: un ragazzo è gravissimo

Violento incidente stradale sulla provinciale 20 Comiso-Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. Lo scontro, le cui cause sono in via di accertamento, è avvenuto al km 7 intorno alle 11 di oggi, martedì 16 agosto.

Secondo le prime ricostruzioni, nell’incidente sono rimaste coinvolte 3 automobili che si sono scontrate in un terribile carambola. Il bilancio è di 3 feriti, di cui uno in gravi condizioni.

Ad avere la peggio un giovane a bordo di una Fiat Punto, trasferito d’urgenza in elicottero al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Gli altri due feriti hanno riportato traumi meno gravi.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con diverse ambulanze, oltre alle forze dell’ordine e alla Polizia Stradale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Il traffico ha subito forti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati.