Lo zio Gerry Scotti torna in Sicilia: vacanze dorate tra Scicli e Modica

L’amatissimo presentatore Gerry Scotti di nuovo in Sicilia per trascorrere spensierate vacanze estive: è la quarta volta che il conduttore Mediaset sceglie la Sicilia per ricaricare le pile in vista della nuova stagione televisiva.

Gerry Scotti ospite di amici a Scicli e Modica

Questa volta lo zio Gerry nazionale ha scelto come buen retiro Scicli e Modica, perle barocche del Ragusano: qui il re dei quiz e talent scout è stato ospite di cari amici, con cui si è concesso tuffi rinfrescanti e nuotate a Sampieri, spiaggia che ormai è diventata la sua seconda casa.

Relax al mare e cene con vista

Dopo relax balneare e tintarella, immancabile una sostanziosa scorpacciata in un ristorante di Modica, con vista spettacolare sul Duomo di San Giorgio. E come sempre, Gerry si è dimostrato disponibile con tutti i fan che lo hanno fermato per un selfie-ricordo.

Selfie e autografi per i fan

Il conduttore lombardo dal cuore d’oro ha festeggiato da poco il suo 67esimo compleanno, ma è sempre in splendida forma. Sarà merito del clima mediterraneo e dei manicaretti siciliani di cui va ghiotto. Del resto, Re Gerry ama follemente la Trinacria: la sua passione è nata qualche anno fa a Scicli, dove ormai è di casa e ha anche amici storici. Un amore così forte che nemmeno le alte temperature di questa rovente estate 2022 hanno fermato il conduttore dal tornare sull’isola.

Gerry ama la Sicilia e i siciliani lo ricambiano

E i siciliani ricambiano tutto il suo affetto: lo trattano come uno di famiglia, coccolandolo con affetto ovunque vada. D’altronde, come resistere al suo sorriso contagioso e alla sua eterna verve? In attesa di rivederlo come sempre strepitoso in tv, in tanti gli augurano ancora tanto relax sotto il sole di Sicilia, in vista di una luminosa nuova stagione.